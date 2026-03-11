Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı
11.03.2026 18:02
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki Z.D., babaannesi Asiye D.'yi darbedip ziynet eşyalarını gasp ettiği iddiasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşanan olayda, torunu tarafından darbedildiği ve ziynet eşyaları gasp edildiği iddia edilen 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli torun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABAANNESİNİ DARBEDİP ALTINLARINI ALDI

Olay, 7 Mart günü saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre 75 yaşındaki Asiye D., torunu Z.D. (24) tarafından darbedildi. Z.D.'nin daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Z.D.'nin eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalandı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Gözaltına alınan Z.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

