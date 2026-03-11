Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşanan olayda, torunu tarafından darbedildiği ve ziynet eşyaları gasp edildiği iddia edilen 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli torun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 7 Mart günü saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre 75 yaşındaki Asiye D., torunu Z.D. (24) tarafından darbedildi. Z.D.'nin daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Z.D.'nin eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan Z.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Hukuk › Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?