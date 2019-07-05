Son Dakika Haberleri: Babacan'a FETÖ incelemesinde, 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı
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Babacan'a FETÖ incelemesinde, 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı

54 dakika önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye yardım ettiği yönündeki şikayetle ilgili, eski bakan Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

Babacan'a FETÖ incelemesinde, 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı, System.String[]
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye yardım ettiği yönündeki şikayetle ilgili, eski bakan Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.
Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Ç, eski bakan Ali Babacan'ın, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokrat atamalarında FETÖ/PDY üyelerine öncelik verdiği ve örgüte bilerek, isteyerek yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ali Ç, Babacan'ın danışman olarak yanına aldığı kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduğunu iddia etti. Şikayet üzerine inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçinin ifadesindeki anlatımların soyut olduğunu, bu nedenle Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.
 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:15 Kaynak: DHA
Ali Babacan, Ankara, Politika
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