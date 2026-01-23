Babacan'dan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
Babacan'dan Emekli ve Asgari Ücret Açıklaması

23.01.2026 12:36
Ali Babacan, zamların enflasyonu etkilemeyeceğini ve sorunun kaynağının maliyetler olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli ve asgari ücret zamlarına ilişkin, "Emeklimizi, asgari ücretlimizi sefalete mahkum ederek, enflasyonu düşüremezsiniz. Türkiye'de 2021'de patlayan ve hala düşürülemeyen enflasyonun en önemli sebebi kurdaki artıştır, maliyetlerdeki artıştır" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekli ve asgari ücret zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Teşhis yanlış, tedavi yanlış. 'Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yaparsak, gelecek yıl enflasyon artar' hikayesini bize anlatamazsınız. Emeklimizi, asgari ücretlimizi sefalete mahkum ederek, enflasyonu düşüremezsiniz. Türkiye'de 2021'de patlayan ve hala düşürülemeyen enflasyonun en önemli sebebi kurdaki artıştır, maliyetlerdeki artıştır. İktidardakiler bunu hala anlamadılar. Meseleyi öğrenmek istiyorlarsa, ilk karşılaştıkları çiftçiye sorsunlar.

Ürettiği mahsulün fiyatlarının niçin arttığını, çiftçimiz kendilerine tek tek anlatacaktır. Arz kaynaklı, yani maliyet kaynaklı enflasyon ortamında, asgari ücrete veya emeklilere verilecek adil bir zam enflasyonu azdırmaz. Hakkın, adaletin yerine gelmesine yarar. Bakın, 2004 ve 2008 yıllarından iki örnek verelim, 2004 yılının sonundayız. Gerçekleşen enflasyon yüzde 9,3. Biz asgari ücrete yüzde 37,5 zam yaptık. 2005'de enflasyon artmadı, yüzde 7,7'ye düştü. 2008 yılının sonundayız. Gerçekleşen enflasyon yüzde 10. Asgari ücrete yüzde 19,8 zam yaptık. 2009'da enflasyon artmadı, yüzde 6,5'e düştü."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ali Babacan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

