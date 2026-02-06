Babacan, Deprem Yıldönümünde Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
Babacan, Deprem Yıldönümünde Anma Mesajı Yayınladı

06.02.2026 06:11
Ali Babacan, 6 Şubat depremlerinde kaybedilenleri anarak sabır diledi ve yaşadığı acıyı paylaştı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, "Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara tekrar sabır diliyorum" dedi.

DEVA Partisi Lideri Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tam üç yıl önce, tam da bu saatte, uykumdan acı bir telefonla uyandım. Memleketimizin doğusundan yükselen o ses, bana sadece 'büyük bir deprem'i değil, çok büyük bir felaketi haber veriyordu. Hemen ayaklandık. Aklımız oradayken, gözümüz televizyondayken yerimizde duramadık. Hazırlıklarımızı tamamladık ve yola çıktık. Yol boyunca gördüklerim, duyduklarım, anlatmaya çalıştıklarım, yetişemediklerimiz… Aradan geçen zamana rağmen hala içimi yakıyor. 'Başkanım, televizyonlar göstermiyor vallahi kimse yok' diyen kızımızın sesini unutamıyorum. Yüreği hala acıyla doluyken 'Nurdağ'ım' diye şiir yazan teyzemizi de…"

Gördüğüm yüzleri, gözlerdeki çaresizliği bugün hala kalbimde taşıyorum. Bazı ülkelerde bu büyüklükteki depremler tek bir taşı yerinden oynatmazken, nasıl oluyor da bizim ülkemizde bu kadar cana mal oluyor diye sorarak döndük. ve en iyi bildiğimiz işi yaptık. 'Buradan nasıl çıkarız?' diye sorduk; planladık, hazırladık ve yol göstermek için açıkladık. Bugün bölge için yapılanlara baktığımda, eksikleriyle fazlasıyla görüyorum; vatandaşlarımızın gözü de kulağı da hala kendi sokaklarında, memleketlerine dönmenin özleminde. Hayatım boyunca bir daha telefonumun aynı acıyla çalmasını da, bunca canın yitip gitmesine şahitlik etmeyi de Rabbim yeniden yaşatmasın. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara tekrar sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA

