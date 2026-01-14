Babacan: Emekliler Hakkını İstiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor. Emekli enflasyon yoluyla gasbettiğiniz hakkını geri istiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye'de en çok emeklilerin halinin perişan olduğunu söyleyerek, "Başka ülkelerde emeklilik ikinci baharken Türkiye'de emeklilik kara kış, Türkiye'de emeklilik geçim sıkıntısı. Başka ülkelerde emeklilik dinlenmenin, yeni ülkeler keşfetmenin vaktiyken Türkiye'de kira ödemek için yeni yollar keşfetmenin vakti. En düşük emekli maaşını, bir yasal düzenlemeyle, davul zurnayla 1062 lira artırarak, 20 bin lira yapmanın hazırlığını yapıyorlar. Hiç utanmadan, sıkılmadan yapacakları bu zammı, 'Müjde' olarak sunuyorlar. Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor. Emekli enflasyon yoluyla gasbettiğiniz hakkını geri istiyor" ifadelerini kullandı.