Son Dakika Haberleri: Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
Son Dakika Güncel Haber

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

10 dakika önce

Eskişehir'de, iki aracın karıştığı ve maddi hasarla atlatılan trafik kazasının ardından sürücülerden birinin babası oğlunu alkışlayarak yanına geldi.

Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem, System.String[]
Eskişehir'de, iki aracın karıştığı ve maddi hasarla atlatılan trafik kazasının ardından sürücülerden birinin babası oğlunu alkışlayarak yanına geldi. Alınan bilgiye göre; kaza Anadolu Üniversitesi önü Akademi Kavşağında yaşandı. Coşkun T. idaresindeki 26 B 0421 plakalı hafif ticari araca, Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinden Akademi Kavşağına gireceği esnada Erkan D. idaresindeki 1 WMM-645 Belçika plakalı otomobil iddialara göre hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazada araçlar yol kenarına savrulurken, olayda yaralanan olmadı.
'KAZA YERİNE GELEN BABA OĞLUNU ALKIŞLADI' Yaşanan kazanın ardından bir süre sonra olay yerine gelen ve otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen kişi, kaza yerine alkış tutarak geldi. Kazanın şokuyla refüj kenarında oturan gencin yanına giden babadan 'Aferin size' yorumu geldi. Üzüntüden kafasını kaldıramayan genç ise, tepkisiz kalırken baba tekrar konuşarak 'Haksızsınız' dedi. Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kaza Bilir Kişi ekibi olayla ilgili tutanakları tuttuktan sonra sürücüler yollarına devam etti.
(İHA
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 18:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]