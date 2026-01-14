Babadan Kızına Yaratıcı Durak - Son Dakika
Babadan Kızına Yaratıcı Durak

14.01.2026 15:16
Edremit'te bir baba, kızını korumak için yaptığı durak, belediye tarafından moderniyle değiştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir babanın okula giden kızının otobüs beklerken ıslanmaması ve soğuktan korunması için branda ve ahşap kullanarak yaptığı "durak", belediye ekiplerince yenisiyle değiştirildi.

Lise 2. sınıf öğrencisi kızı Hazal Arslan'ın yağmurlu havalarda otobüs beklerken ıslanmasına gönlü razı olmayan Şadi Arslan, Altınoluk Mahallesi'nde Çanakkale-İzmir kara yolu kenarına şeffaf branda ve ahşap malzemeler kullanarak bir durak yaptı.

Arslan, durağa yaşlıların da oturup dinlenebilmesi için bir bank koydu.

Babanın çabasıyla inşa ettiği durağı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçti. Belediye ekipleri, söz konusu bölgeye yakın bir yere standartlara uygun modern bir durak yerleştirdi.

Şadi Arslan, yaptığı açıklamada, amacının sadece kızını ve diğer öğrencileri olumsuz hava şartlarından korumak olduğunu belirterek, "Kızım haftanın 7 günü yollarda. Yağmuru var, kışı var. 'Bir durak yapayım da en azından ıslanmasın, soğuktan korunsun' düşüncesiyle yola çıktım." dedi.

Mahalle sakinlerinden Duygu Yıldırım da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şadi Bey'in yaptığı girişim çok güzeldi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cuma Demir ise bölgedeki durak eksikliğinin mağduriyete sebep olduğunu belirterek, hem komşusu Şadi Arslan'a hem de sonrasında çalışmayı tamamlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

