Son Dakika Haberleri: Babadan Oğula İhracat Ödülü

Babadan Oğula İhracat Ödülü

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde en fazla ihracat yapan 56 firmaya ödül verildi.

Babadan Oğula İhracat Ödülü, System.String[]
İzmir'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde en fazla ihracat yapan 56 firmaya ödül verildi. Törende Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da büyük gurur yaşadı. Başkan Uçak, ihracatta birincilik kazanan oğlunun ödülünü verdi.

Kaya Termal Otel'de düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve çok sayıda birlik üyesi ihracatçı katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi törende yaptığı konuşmada 2017 yılında Ege Bölgesi'nin 21 milyar dolar olan ihracatını yüzde 13'lük artışla 23 milyar 110 milyon dolara çıkardıklarını söyleyerek, "2019 yılına tarihimizin en yüksek ihracat rakamı ile girmenin mutluluğunu yaşadık. Bu gecemizde de Türkiye'ye 2018 yılında 13 milyar 324 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri olarak, bu ihracata katkı sağlayan 56 üyemizi ödüllendirdik" dedi. Törende Yaş Meyve Sebze İhracatı birincilik ödülünü Uçak Kardeşler firması adına şirketin koordinatörü Musa Alper Uçak aldı. Genç işadamın ödülünü EİB Yaş Meyve Sebze Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Hayrettin Uçak verdi. Başkan Hayrettin Uçak, "Bugün iki gururu birden yaşıyorum. Hem ihracatta büyük başarılara imza attık, hem de keni şirketimiz birinci oldu. Üstüne üstlük ödülü oğluma verdim" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:35 Kaynak: İHA
Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir, İhracat, Ekonomi
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