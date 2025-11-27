Boşandığı eşinin evini benzin döküp yaktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve birlikte yaşadığı kadının bulundukları evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kırklareli'nde kan donduran bir olay yaşandı. Olay, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana geldi.
İddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D. (40), C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi.
Evden yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ağır yaralan Ç.Ç. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dehşet verici olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
