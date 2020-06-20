Babalar ve çocukları sağlık için koştu - Son Dakika

Babalar ve çocukları sağlık için koştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Masterler Atletizm üyesi 15 kişilik sporcu grubu, çocukları ile 11 kilometrelik koşu organizasyonu düzenledi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Masterler Atletizm üyesi 15 kişilik sporcu grubu, çocukları ile 11 kilometrelik koşu organizasyonu düzenledi. Sporcu babalar, bu haftaki antrenmanlarında çocukları ile birlikte doğada sağlıklı gelecek için koştular.


Sosyal medyadan organize olarak ilçede Kozan Masterler Atletizm Grubu oluşturan sporcular, sağlık için çocukları ile birlikte 11 kilometrelik koşu organizasyonu yaptı. Türkiye geneli bir çok maratona katılan, derece alan sporcular da koşu etkinliğine iştirak ederek destek verdi.


İlçenin doğal güzellikleri ile hem doğanın hem de sporun keyfini çıkaran baba-oğul ve baba-kız sporcular, birlikte unutulmaz bir etkinliğe imza attılar.


Sağlık sorunları ve kiloları nedeni ile spora başlayan Ali Arslan, 6 sene önce sağlık sorunları nedeni ile koşuya başladığını ifade ederek, "Sağlık için gençlere örnek olmak için koşuyorum.Gençler kahve köşelerine gideceğine spor yapsınlar diye koşuyorum" dedi.


Oğlu ile birlikte bir çok il de düzenlenen maratona katılan Fatih Dertsiz, oğlu Burak ile birlikte sağlıklı yaşam için koştuğunu ifade ederek "Bugünkü parkurumuz 11 kilometre idi. Temmuz ayında Erciyes'te dağ maratonu var, ona hazırlanıyoruz. Oğlum internet alışkanlığını bıraktı. Sağlık için koşuyorum" diye konuştu.


Babası ile spor yaparak, sanal dünyadan spora kapılarını araladı


11 yaşında ki Burak Dertsiz ise, "Babamla koşuyorum. Önceden koşuyordum. Bir ara durakladım, yeniden başladım.Tek koşmayı sevmiyorum. Yanımda biri olunca daha motivasyonlu güven verici bir duygu oluyor. Yanımda bir şey olsa, babam destek olur, karşı çıkar. Koşuya yaklaşık 2 yıl önce başladım. İnternet bir ara çok gidiyordum onu bıraktım. Her canım sıkıldığımda gitmek isterdim koşuya başlayınca interneti bıraktım. Arkadaşlarıma mesajım bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Güzel bir duygu" diyerek arkadaşlarını da spor yapmaya davet etti.


"Babalarını örnek alıyorlar"


Kızı Serap ve oğlu Bulut ile birlikte koşuya katılan ve bir çok birincilik kupası bulunan baba Bülent İncer, 2 yıldır birlikte koştuklarını ifade ederek "Sağlığa doğru koşuyoruz. Para ile kazanılamayacak şeyleri spor ile kazanıyorum" dedi.


Babasını örnek aldığı için koşuya başladığını kaydeden Serap İncer de, "Babamı örnek alıyorum. Eve madalya kupa ile geldikçe bende gururlanıyorum" diye konuştu.


"Gençleri spora teşvik, sağlık için koşuyoruz"


Kozan Masterler grubunda sporcu olan Hüseyin Çetin, sağlık ve spor için koştuklarını kaydederek, "Babalar kızlarını oğullarını spora teşvik ediyorlar. 11 kilometrelik bir antrenman yaptık. Ortam çok güzel. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağlık için koşuyoruz. Gençleri spor'a teşvik için koşuyoruz. Kozan'da olumlu tepkiler alıyoruz. Babalar çocuklarını spora teşvik ediyorlar. İlk koşumuz 5 arkadaş başladık ve 15 kişiye ulaştık. Herkes gördükçe ilgi artıyor. Bize katılmak isteyenler Kozan Masterlar atletizm sosyal medya hesaplarımızdan bize katılıp koşabilirler" dedi.


7 yıldır sporcu olan Mustafa Keleş, ilk olarak Akdam köy koşusu ile başladığını belirterek "Arkadaşlarımı, gençleri spora davet ediyorum. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak ve boksta güzel yerlere gelmek" iye konuştu. - ADANA

Atletizm, Adana, Kozan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Babalar ve çocukları sağlık için koştu - Son Dakika Spor
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