Son Dakika Haberleri: "Babam Mars'a hala gitmediğimizi görse şok olurdu"
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"Babam Mars'a hala gitmediğimizi görse şok olurdu"

42 dakika önce

Apollo misyonunun mimarı sayılan Alman mühendis Wernher Von Braun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye gitti.

Apollo misyonunun mimarı sayılan Alman mühendis Wernher Von Braun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye gitti. Von Braun'un kızı Margrit von Braun, babasının hala Mars'a gidilmediğini görseydi şok olacağını söyledi.
Babam Mars'a hala gitmediğimizi görse şok olurdu
Apollo, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:00 
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