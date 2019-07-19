"Babam Mars'a hala gitmediğimizi görse şok olurdu"
42 dakika önce
Apollo misyonunun mimarı sayılan Alman mühendis Wernher Von Braun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye gitti.
Apollo
misyonunun mimarı sayılan Alman mühendis Wernher Von Braun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye gitti. Von Braun'un kızı Margrit von Braun, babasının hala Mars'a gidilmediğini görseydi şok olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:00
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