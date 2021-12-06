Üye Girişi
Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var - Son Dakika

Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var

06.12.2021 11:18
Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cihan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Fabrika işçisi olan Yunus Göç, 29 Kasım'da Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus Göç ise mahkemece tutuklandı.

BU SABAH TABURCU EDİLDİ

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda iyileşme göstermesinin ardından normal servise alınan Cihan bebek, bu sabah taburcu edildi. Sağlığına kavuşan bebek, günlerdir hastanede takibini yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak yurda götürüldü.

Cihan bebek taburcu oldu

"BEYNİNDE KALICI BİR HASAR YOK"

Cihan bebeğin tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, "Bebeğimiz bize geldiğinde durumu iyi değildi. Beyinde kanama mevcuttu. Hemen yoğun bakımda tedaviye aldık. Zor bir süreçti. Sonunda Cihan bebek sağlığına kavuştu. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.

Cihan bebek taburcu oldu

BÜYÜK MUTLULUK DUYDULAR

Bebeğin tedavi gördüğü özel hastanenin genel müdürü Cengiz Bayram ise Cihan'ı sağlıklı uğurlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var

Beyin kanaması, Yunus Göç, Fabrika, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' 11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü 11:11 Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı 10:16 Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Son Dakika Haberleri
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru         
11:25
Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:22
İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı         
11:18
Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!         
11:15
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak? Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak?         
10:12
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement