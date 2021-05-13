Şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Etiler'de görüntülendiği sırada yanına gelen basın mensuplarıyla sohbet etmiş ve estetik konusunda açıklamalarda bulunmuştu.
Estetik yaptırmayı çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" demişti.
Şarkıcı Aydın, estetik konusunda çıkan haberlerinin ardından kendisine WhatsApp üzerinden mesaj atan babasıyla konuşmasını takipçileriyle paylaştı.
Aydın, babasının kendisine espri yapmayı yasakladığını belirterek, "Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var" dedi.
Ünlü şarkıcının Twıtter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Son Dakika › Magazin › Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika Magazin