Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı

Şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Etiler'de görüntülendiği sırada yanına gelen basın mensuplarıyla sohbet etmiş ve estetik konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Estetik yaptırmayı çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" demişti.

BABASIYLA YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

Şarkıcı Aydın, estetik konusunda çıkan haberlerinin ardından kendisine WhatsApp üzerinden mesaj atan babasıyla konuşmasını takipçileriyle paylaştı.

Aydın, babasının kendisine espri yapmayı yasakladığını belirterek, "Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var" dedi.

Ünlü şarkıcının Twıtter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: