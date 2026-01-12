Babasını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Babasını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Babasını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı
12.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta M.C., babasını baltayla öldürüp cesedini havuza gömdüğünü itiraf ederek tutuklandı.

Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini bir sitenin havuzuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlı M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri alınarak adliyeye getirildi.

Gazetecilerin, adliyeye getirilişi sırasında "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren zanlı, "Pişman mısınız?" sorusunu da "Pişmanım" diye yanıtladı.

M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zihni C.'nin aracına "change" yöntemi uyguladıkları öne sürülen 5 kişi de adliyeye getirildi. Üçü savcılık sorgusunun ardından İ.T. ve İ.N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada yapılan otopside, maktul Zihni C.'nin yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Kızının başvurusunun ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu

Alınan bilgiye göre, Zihni C.'nin Almanya'da yaşayan kızı S.A, geçen Aralık ayında Türkiye'ye gelerek Yunanistan vatandaşı da olan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip emniyete başvurdu. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni C.'nin, araç kayıtlarından Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Zihni C.'nin Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın oğlu M.C.'ye verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni C. ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay

Kentte lokanta işleten Zihni C.'den bir süredir haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zihni C.'nin oğlu M.C.'yi gözaltına almıştı.

M.C, emniyette, babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta M.C.'nin gösterdiği yerde Zihni C.'nin cesedini bulmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:32:59. #7.11#
SON DAKİKA: Babasını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.