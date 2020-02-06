Babasını öldüren cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
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Babasını öldüren cezaevi firarisi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da 2012 yılında babasını öldüren cezaevi firarisi, Kocaeli'de yakalandı.

Babasını öldüren cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da 2012 yılında babasını öldüren cezaevi firarisi, Kocaeli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 2012 yılında İstanbul'da öz babasını bıçaklayarak öldüren O.E. isimli şahıs, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce firar etti. Kocaeli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde O.E. isimli şahsın Kocaeli'de saklandığı tespit edildi.


Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından O.E.'nin İzmit ilçesinde İzmit ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda O.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinde 18 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile arandığı tespit edildi.


Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:08 Kaynak: İHA
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