Babasını trafik kuralları konusunda uyaran çocuğa validen hediye

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, babasını trafik kurallarına uyması için ikaz eden çocuğa polis şapkası hediye etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, babasını trafik kurallarına uyması için ikaz eden çocuğa polis şapkası hediye etti.

Vali Güzeloğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile şehirdeki trafik akışını helikopterden denetledi.

Güzeloğlu daha sonra jandarma ekiplerinin sürücülere şeker, araçtaki çocuklara ise kek ikram edip, kitap ayracı verdiği Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki yol kontrol noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Sürücülerle bayramlaşan ve şeker ikram eden Güzeloğlu, araçtaki çocuklara da bayram harçlığı verdi.

Bir araçtaki Arjen, Vali Güzeloğlu'na kurallara uyması konusunda babasını uyardığını söyledi. Bunun üzerine Güzeloğlu çocuğa polis şapkası hediye etti.

Güzeloğlu yaptığı açıklamada, havadan yaptıkları kontrollerde ve kendilerine gelen raporlarda sürücülerin büyük oranda kurallara uyduklarını gördüklerini söyledi.

Sürücülerin kurallara, işaretlere ve görevlilerin ikazlarına uyma noktasında yüksek bir sorumluluk sergilediklerini belirten Güzeloğlu, çocukların ebeveynlerini kurallara uyma konusunda uyarmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Hep birlikte gördüğümüz minik kızımız Arjen gibi her birisi bir trafik görevlisi. Kendisine şapkayı bu görevin ve sorumluluğunun hediyesi olarak verdik. Sayın Bakanımızın bütün çocuklara verdiği o sözü ve hediyeyi de en kısa zamanda kendisine takdim edeceğiz. Trafik bir sorumluluk, duyarlılık işi. Özellikle eğitim ve kültüre bağlı bir süreç. Biz bu noktada çocuklarımızın sorumlu bir birey olarak yetişmelerini başta kendilerinin o kurallara uymalarını ama çevrelerini de o kurallara uyum konusunda gözetlemelerini başta anne ve babalarından başlayarak istiyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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