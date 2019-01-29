Babasının Öldürdüğü Diğdem Uslu, Toprağa Verildi
11 dakika önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde döner ustası babası Hasan Uslu'nun (55) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) cenazesi, olaydan 47 gün sonra memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde döner ustası babası Hasan Uslu
'nun (55) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) cenazesi, olaydan 47 gün sonra memleketi Eskişehir
'de toprağa verildi.
Baba kurbanı olan oryantal Diğdem Uslu'nun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu
'ndaki işlemlerinin ardından kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir'e götürüldü. Diğdem Uslu'nun cenazesi, bugün Eskişehir Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Kız kardeşi Özlem Uslu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Diğdem Uslu'nun akrabaları ve arkadaşları katıldı.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:27 Kaynak: DHA
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