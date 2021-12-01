Babasının şiddet uyguladığı 2 aylık bebeğin öldüğü iddiasına hastaneden yanıt - Son Dakika

Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı öldüresiye dövdü. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CANİ BABA: PİŞMANIM

Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, "Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİALARI YALANLANDI

Türkiye baba vahşetini konuşurken bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık Cihan'la ilgili gerçek dışı haberlerin yayıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bebeğin öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bebeğin hastanemizin yoğun bakımındaki tedavisi büyük titizlikle devam etmektedir. Bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duası. O nedenle doktorumuz ve bütün çalışanlarımız sizlere bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeği mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük gayretle çalışmaya devam etmektedir. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin de çabalarıyla bebek yaşama yeniden gülümseyecek." ifadeleri kullanıldı.