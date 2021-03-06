Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar - Son Dakika

Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar

06.03.2021 23:02
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar, System.String[]

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, babasının sansürünü yine ezdi geçti. Sosyal medya hesabından art arda cesur pozlarını paylaşan Erbil, dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından babasının kendisine getirdiği yasağa aldırış etmeden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

DERİN DEKOLTELİ ELBİSESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Babası hastanedeyken paylaştığı bikinili pozlarla gündeme gelen Erbil, Instagram'dan cesur pozlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, derin dekolteli siyah elbisesiyle kamera karşısına geçti. Siyah beyaz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, iddialı pozuyla yeniden adından söz ettirdi.

Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nin AK Parti ile ittifak yapacağı konuşulurken Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert tepki Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Kırmızı kategorideki Aksaray Kırmızı kategorideki Aksaray "tam" kapanmaya gidildi         
23:32
Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz         
22:48
Akrabalarına kızan öfkeli yeğen 6 evi ateşe verdi Akrabalarına kızan öfkeli yeğen 6 evi ateşe verdi         
22:15
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme         
18:34
Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
14:54
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?         
11:41
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 23:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei