Son Dakika Haberleri: Bacağını öğütücüye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Bacağını öğütücüye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

Bacağını öğütücüye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

9 dakika önce

İzmir'de bacağı çöp öğütme makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bacağını öğütücüye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

İzmir'de bacağı çöp öğütme makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesindeki bir atık dönüşüm merkezinde çalışan işçi, bacağını öğütücü makineye kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerilen gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, işçiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

İşçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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