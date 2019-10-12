Bacağını öğütücüye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı
9 dakika önce
İzmir'de bacağı çöp öğütme makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:54 Kaynak: AA
İzmir'de bacağı çöp öğütme makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesindeki bir atık dönüşüm merkezinde çalışan işçi, bacağını öğütücü makineye kaptırdı.
Haber verilmesi üzerine olay yerilen gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, işçiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.
İşçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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