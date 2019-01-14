Son Dakika Haberleri: Bacanaklar, Arasında Silahlı Kavga: Araya Giren Oğlunu Silahla Vurdu

Bacanaklar, Arasında Silahlı Kavga: Araya Giren Oğlunu Silahla Vurdu

48 dakika önce

- Bacanaklar, arasında silahlı kavga: Araya giren oğlunu silahla vurduİSTANBUL - Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı.

- Bacanaklar, arasında silahlı kavga: Araya giren oğlunu silahla vurdu

İSTANBUL - Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı. Bacanaklardan birisi silahına davranınca, araya giren oğlunu elinden vurdu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Deniz Köşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki bacanak aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Araya giren aile bireyleri kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada taraflardan biri silahını çekerek bacağına doğrulttu. Şüphelinin oğlu ise araya girdi. Bir anda patlayan silahla şüpheli şahıs oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Olay sonrası sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlıkçılara haber verdi. Bu sırada şüpheli şahıs kaçarken, bacanağını da yumruklayarak yaraladı. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve asayiş büro ekipleri konuyla ilgili incelemeye başladı. Yaralılar yakında bulunan bir hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, 3. Sayfa
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