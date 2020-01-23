Bad Boys: Her Zaman Çılgın - Son Dakika

Bad Boys: Her Zaman Çılgın
6 saat önce
Filmin fragmanı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın"İSTANBUL - Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:13 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın"
İSTANBUL - Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak.
Son Dakika Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki