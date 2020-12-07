BADE İŞÇİL'DEN FLAŞ AŞI AÇIKLAMASI

Bade İşçil, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Son dönemde polemik konusu haline gelen koronavirüs aşısıyla ilgili oyuncu, "Sağlıkçılarımız ne derlerse yapacağız. Onlardan daha iyi bilemeyiz. Olabildiğince kendimi korumaya çalışıyorum" dedi.





'BİZİM İŞİMİZDE MASKE YOK'& ;





"Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum" diyen İşçil, "Bir de bizim işimizde maske yok. Maskeyle kamera karşısına geçme şansımız olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır" ifadelerini kullandı.