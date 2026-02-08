BAE'den Cezayir Anlaşması Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir ile imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının durdurulmasına ilişkin açıklamaya rağmen, uçuşların yasal süre boyunca "normal seyrinde süreceğini" duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu, Cezayir'in iki ülke arasındaki hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir'in anlaşmayı iptal etmesinin uluslararası anlaşma çerçevesinde belirtilen mekanizmalar dahilinde yapılacağı belirtilerek, "Bu durumun hava trafiği üzerinde acil bir etkisi bulunmamaktadır. Anlaşma, belirlenen yasal süre boyunca yürürlükte kalmaya devam edecek ve iki ülke arasındaki hava operasyonları normal seyrinde sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlgili tüm makamlarla resmi kanallar aracılığıyla koordinasyonun sürdüğü belirtilerek, "Kurumumuz bu gelişmeleri sorumluluk ve profesyonellik çerçevesinde, onaylı yasal ve diplomatik esaslara uygun olarak ele almaktadır." açıklaması yapıldı

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde, dün Cezayir ile BAE arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.