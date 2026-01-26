BAE'den İran'a Karşı Saldırıya İzin Yok - Son Dakika
BAE'den İran'a Karşı Saldırıya İzin Yok

26.01.2026 18:31
BAE, İran'a karşı askeri saldırılara hava sahası ve topraklarını kullanmaya izin vermeyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." denildi.

İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA

19:03
