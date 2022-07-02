Bae Devlet Başkanı, Üst Düzey Çinli Diplomat ile İkili İlişkiler ve İşbirliğini Görüştü

ABU DABİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cuma günü, ülkesini ziyaret eden üst düzey Çinli diplomat Yang Jiechi ile iki ülke ilişkilerini ve işbirliğini geliştirme yollarını görüşmek için biraraya geldi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Yang görüşmede ilk olarak BAE Devlet Başkanı'na Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in samimi selamlarını iletti. Yang, Çin'in, kapsamlı bir stratejik ortak olan BAE'yi Orta Doğu'daki diplomasisinde öncelikli olarak gördüğünü söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ve BAE Devlet Başkanı'nın sunduğu stratejik rehberliğin Çin-BAE ilişkilerinin geliştirilmesinde kilit bir rol oynadığının altını çizen Yang, iki liderin bu yılın başından bu yana başarılı bir görüşme ve bir telefon görüşmesi yaparak yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesine önderlik ettiklerini hatırlattı. Yang, Çin'in, BAE'nin ulusal egemenlik ve güvenliğinin korunmasına güçlü bir destek verdiğini yineleyerek ülkesinin, Körfez ülkesinin iç işlerine her türlü müdahaleye kararlılıkla karşı çıktığını belirtti. Çin'in, BAE'nin Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne desteğini büyük bir takdirle karşıladığını belirten Yang, Çin'in, kalıcı dünya barışına ve uzun vadeli kalkınmaya olumlu katkılar yapmak amacıyla bu iki büyük inisiyatif kapsamında BAE ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Yang, iki tarafın Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve BAE'nin gelecek 50 yıl için kalkınma planını tasarlama kapsamında koordinasyonunu artıracaklarını, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu güçlükleri aşacaklarını ve sivil havacılık, enerji, finans, yatırım, altyapı ve diğer geleneksel sektörlerde işbirliğini geliştirmeye devam ederken bir yandan da yeni alanlarda daha fazla işbirliği önceliği yaratmaya devam edeceklerini umduğunu kaydetti. Yang, Çin'in küresel ve bölgesel konularda BAE ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya ve iki ülke arasında geniş kapsamlı bir Güney-Güney işbirliği oluşturmaya istekli olduğunu söyledi. Öte yandan Çinli diplomat, Çin'in tüm Arap ülkeleriyle işbirliğini sürekli güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı birlikte hayata geçirmeye ve uluslararası hakkaniyet ve adaletin korunması için birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

BAE Devlet Başkanı da Yang'dan içten selamlarını Çin Cumhurbaşkanı Xi'ye iletmesini istedi ve ÇKP'nin Cuma günü kutlanan 101. kuruluş yıl dönümü için samimi tebriklerini ifade etti. Şeyh Muhammed, BAE ve Çin'in sağlam bir siyasi karşılıklı güveni ve kardeşçe dostluğu paylaştıklarını ve bunun ülkeler arasında karşılıklı saygı ve güven konusunda bir model sunduğunu belirtti. BAE Devlet Başkanı, BAE ve Çin arasında olağanüstü öneme sahip özel kapsamlı stratejik işbirliğini sürdürmenin uzun süreli bir proje olduğuna işaret etti. Şeyh Muhammed iki ülkenin kalkınma stratejileri ile çeşitli alanlardaki ikili işbirlikleri arasındaki sinerjinin derinleştirilmesi, Kuşak ve Yol'un ortak inşasına aktif katılım ve bölgenin ve dünyanın tamamının barışçıl kalkınmasına katkıda bulunulması sözü verdi.