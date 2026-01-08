BAE Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

(ANKARA)- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

