BAE'nin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı - Son Dakika
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BAE'nin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı

28.06.2022 14:41
BAE'nin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Mezrui, BAE'nin petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktaran Mezrui, bunun da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki BAE için belirlenen günlük 3,168 milyon varillik üretimin tavanına yaklaşan bir oran olduğuna işaret etti.

BAE'li Bakan Mezrui, ülkesinin OPEC+ grubuyla varılan anlaşmaya süresinin sonuna kadar bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Petrol fiyatlarının düşmemesi için BAE ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

OPEC'e üye ülkelerin yarın gerçekleştirmesi planlanan toplantısından sonra OPEC+ grubunun da küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere 30 Haziran'da toplantı yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Opec, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'nin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'nin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı - Son Dakika
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