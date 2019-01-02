Son Dakika Haberleri: Bae, Papa Franciscus'i Ağırlamaya Hazırlanıyor

Bae, Papa Franciscus'i Ağırlamaya Hazırlanıyor

55 dakika önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şubat ayında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Bae, Papa Franciscus'i Ağırlamaya Hazırlanıyor, System.String[]
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şubat ayında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Abu Dabi merkezli, İngilizce yayın yapan "The National" gazetesinin haberine göre, Papa Franciscus, 5 Şubat'ta Abu Dabi'deki Zayid Stadyumu'nda yaklaşık 120 bin kişiyle bir araya gelecek.

Haberde, açıklamasına yer verilen Güney Arap Yarımadası Başpiskoposu Paul Hinder, Zayid Stadyumu'nda düzenlenecek programa katılmak için gerekli davetiyelerin Arap Yarımadasındaki tüm kiliselerden dağıtılacağını duyurdu.

Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa olacak.

Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinlerarası diyalog toplantısına katılmak üzere Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceğini bildirmişti.

Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Papa Franciscus, Papa, Dünya
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