BAE yöneticileri hakkında savaş suçu şikayetiyle dava açılması istendi - Son Dakika

İngiltere'de bir hukuk firması, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kontrolündeki paralı askerlerin Yemen'de savaş suçu işlediği iddiasıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkede şikayette bulunuldu.

Stoke White firması, müvekkilleri adına İngiltere'de Londra Polis Teşkilatı Savaş Suçları Birimine, ABD'de Adalet Bakanlığı Savaş Suçları Bölümüne, Türkiye'de ise İstanbul Başsavcılığına başvurdu.

Aylar süren çalışmalar neticesinde toplanan ve BM raporlarıyla desteklenen delillere dayanarak yapılan başvuruda, Yemen'de BAE kontrolündeki paralı askerler tarafından işkence ve suikast gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği belirtildi.

BAE'nin üst seviyedeki siyasi liderleri ile onların görevlendirdiği paralı askerler, bu suçların baş sorumluları gösterilirken daha birçok kişi hakkında da soruşturma açılması istendi.

Suçlananlar arasında Muhammed Dahlan da var

Şikayetçilerden Abdullah Suliman Abdullah Daubalah, 2015'de Al-Islah Partisi'nin Aden'deki binasını hedef alan bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğunu belirtirken saldırıyı gerçekleştirenlerin, talimatı BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in başdanışmanlarından olup Türkiye'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklediği Muhammed Dahlan'dan aldığı kaydedildi.

Adel Salem Nasser Mofgah ise Yemen'de haksız yere alıkonulduğu sırada BAE himayesindeki bir merkezde işkenceye maruz kaldığını, aynı yerde başka kişilere de işkence yapıldığını anlattı.

Muhalif görüşlerinden dolayı BAE'nin Yemen'deki çıkarlarına tehdit olarak görüldüğü kaydedilen Salah Muslem Salem Batis de BAE tarafından birçok kez açıkça tehdit edildiğini ve kardeşinin kendisini yıldırmak amacıyla BAE ve paralı askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

BEA yöneticileri suçlanıyor

Londra'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan başvuruyu yapan avukatlardan Gülden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mülteci olarak bulunan iki Yemenliyi temsil ettiğini söyledi.

Sönmez, müvekkillerine ve diğer Yemenlilere yönelik suçları işleyenlerin arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed ve diğer BAE sorumluları ve askerleri bulunduğunu dile getirdi.

Suçlananlar arasında Muhammed Dahlan'ın da olduğuna dikkati çeken Sönmez, Spear Operasyon şirketin CEO'su Abraham Golan'ın kendilerine bağlı Yemen'deki paralı askerlerin birçok kişiyi öldürdüğünü açıkladığını ve bu şirketin de Muhammed Dahlan tarafından görevlendirildiğine dair deliller bulunduğunu ifade etti.

"Adalet Bakanlığı'nın bu onayı vermesini bekliyoruz"

Sönmez, bu kişilerin Türkiye'ye girmeleri durumunda hemen yakalanmalarını ve tutuklanmalarını veya suçluların iadesi anlaşmaları kapsamında iadelerin istenmesinin talep ettiklerini söyledi.

Evrensel yargı yetkisinin kullanılmasının Türk Adalet Bakanlığı'nın onayına tabi olduğunu belirten Sönmez, "Özellikle bu isimlerin BM raporlarıyla da bu suçları işlediği sabit olduğu için Adalet Bakanlığı'nın bu onayı vermesini bekliyoruz. Halihazırda da bu kişiler, Muhammed Dahlan birçok yerde suç işlemeye devam eden isimler." diye konuştu.

Adı geçen bazı kişilerin suçlarını ikrar ettiğini kaydeden Sönmez, "Artık bu suçların soruşturulması için tek yapılması gereken bir dava açmak ve bir dava açmak ve süreci yürütmek." ifadesini kullandı.