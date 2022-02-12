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Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada - Son Dakika

Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

12.02.2022 19:07
Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçıyla 1273 gün sonra sarı-kırmızılı ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçıyla 1273 gün sonra sarı-kırmızılı ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma kattığı eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayseri maçında 11'de başladı. Gomis, sarı-kırmızılılarda son kez 19 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Göztepe maçında oynamıştı.

36 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da ikinci dönemine Kayserispor karşısında başladı. Fransız golcü 1273 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ilk maçına 13 Temmuz 2017 tarihindeki Östersunds karşısında çıkmıştı. Gomis sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ise 14 Ağustos 2017 tarihinde oynanan Kayserispor maçında atmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada - Son Dakika
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