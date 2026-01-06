Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Kaynak Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Kaynak Desteği

06.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da öğrencilere 1 milyon soru kapasiteli dijital kütüphane ve deneme kitapları sağlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kaynak kitap desteğini bu yıl dijital platform üyeliğiyle genişleterek sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında, ilçede sınav maratonuna hazırlanan binlerce öğrenciye deneme setleri ve 1 milyon soru kapasiteli dijital kütüphane erişimi sağlanıyor.

Bu yıl ilçede LGS'ye girecek 1950 öğrenciye 8'li deneme kitabı, YKS'ye girecek 1550 öğrenciye ise 10'lu deneme kitabı hediye ediliyor.

Ayrıca Bafra Belediyesi Okuma Salonu'nda sınavlara hazırlanan 500 mezun öğrenci de dahil olmak üzere 4 bin öğrenciye, 1 milyona yakın sorunun bulunduğu 1 yıllık "Dijital Okul" üyeliği Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından armağan ediliyor.

Altınkaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

Bir süredir devam eden bu desteği bu yıl dijital platformla güçlendirdiklerini belirten Kılıç, "Bu yıl yaptığımız dağıtımda kitaplarımızın yanında yaklaşık 1 milyon soruya ulaşabilecekleri şifreleri de çocuklarımıza veriyoruz. Toplamda 3 bin 700 civarında kitap ve şifre dağıtıyoruz. Amacımız üniversiteye girecek öğrencilerimizin tercih edecekleri bölümlere veya lise sınavına giren çocuklarımızın istedikleri okullara yerleşmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri tarafından tüm okullardaki son sınıf öğrencilerine ulaştırılacak dijital okul şifreleri, özel olarak hazırlanan kartvizitler şeklinde teslim edildi.

Öğrenciler, dijitalokul web adresi üzerinden kendilerine verilen şifrelerle giriş yaparak 1 yıl boyunca ücretsiz aboneliklerini aktif hale getirebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Kaynak Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:26:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Kaynak Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.