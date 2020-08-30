Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ve daire amirleri katıldı. - SAMSUN

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