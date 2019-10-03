Bafra'da 'Dünya Yürüyüş Günü'nde 10 bin adım attılar

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde 'Günde 10 Bin Adım' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Çetinkaya Köprüsü'nde toplanılarak Kızılırmak Sedde Yolu'nda yapıldı. Bisikletçiler Derneğinin de destek verdiği yürüyüş sonunda öğrencilere ve katılımcılara elma ve su ikram edildi.

Obezite sonucu ortaya çıkan ölüm riskinin azaltılması için insanların yürüyüş yapmasını öneren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Ülkemizde ve dünya çocukluk çağı obezitesi olarak her yaş grubundaki bireyler için obezite 20. yüzyılda en ciddi sağlık sorunu olarak geçmektedir. Dünyada yaklaşık her yıl 3 milyon insan fazla kilolu olma durumu ve obezite nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamalı. Ülke ekonomisine olumsuz yönde etkileyen bir durumun ortadan kaldırılması için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam hakkında daha çok bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Bu konuda burada hem öğrenci arkadaşlarla hem ergen arkadaşlarla beraber hem yürüyüş hem bisiklet turu düzenliyoruz. Hareketli yaşamı desteklemek en azından günde 10 bin adım atılmasıyla bu işe başlanmasını istiyoruz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, "Bugünün önemi çok değerli. Çünkü biliyorsunuz hayatımız çok durağan, oturarak çalışıyoruz. Ofislerde oturuyoruz. Çocuklarımız masa başlarında oturuyor. Hayatı biraz anlamlandırmak, vücuda sağlık kazandırmak için bugün kutlanması, bir farkındalık oluşturulması çok önemliydi. O yüzden bugün buradayız" diye konuştu.