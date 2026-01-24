Bafra\'da Engelsiz Bina İnşaatı Devam Ediyor

Bafra Belediyesinin "Engelsiz Bafra" vizyonu kapsamında otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hizmet verecek yeni bina için çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tabakhane Mahallesi'nde 120 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen bina idari oda, anne atölyesi, çocuk atölyesi, mescit ve mutfak bölümlerinden oluşuyor.

Binada çocukların gelişimine yönelik etkinliklerin yanı sıra ailelerin sosyal hayata katılımını destekleyecek çalışmalar yürütülecek.

İnşaat alanında incelemede bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Kılıç, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi ve ailelerimizin desteklenmesi adına bu projeyi hassasiyetle sürdürüyoruz. Tamamlandığında modern ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.