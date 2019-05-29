Son Dakika Haberleri: Bafra'da İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlandı
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Bafra'da İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlandı

1 saat önce

İstanbul'un fethinin 566. yılı, Bafra'da kutlandı.

Bafra'da İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlandı, System.String[]
İstanbul'un fethinin 566. yılı, Bafra'da kutlandı.
Bafra Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, törende yaptığı konuşmada, fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açıldığını, köklü medeniyetlerinin insanlık tarihine damgasını vurduğunu söyledi.
Fetih ile sadece şehrin değil, gönüllerin de fethedildiğini anlatan Katipoğlu, "Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un fethi kutlu olsun." dedi.
Konuşmanın ardından programı hazırlayan Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve tiyatro gösterileri sahnelendi.
Programa Kaymakam Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin ile daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:21 Kaynak: AA
İstanbul, Bafra, Güncel
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