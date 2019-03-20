Son Dakika Haberleri: Bafra'da Öğrencilerden Şehitlik Ziyareti

Bafra'da Öğrencilerden Şehitlik Ziyareti

2 saat önce

Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla öğrenciler şehitlik ziyaretinde bulundu.

Bafra'da Öğrencilerden Şehitlik Ziyareti, System.String[]
Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla öğrenciler şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ve "Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim, adım Müslüman, soyadım Türk benim", "Her zaman her yerde Türk askerleri gururumuz bizim" yazılı dövizlerle Bafra Şehitliğini ziyaret eden Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, anıtın önünde saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı okudu.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale Destanı öyle bir destan ki yüz yıllar geçse bile tazeliğini hala koruyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk donanması 'Çanakkale geçilmez' diyerek Türk'ün gücünü yedi düvele göstermiştir." dedi.

Konuşmanın ardından emekli din görevlisi Ali Tek, Kur'an-ı Kerim okudu. Öğrenciler de şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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