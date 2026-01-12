Bafra'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanndı.
Samsun-Sinop kara yolu Osmanbeyli mevkisinde Ş.K. (50) yönetimindeki 55 T 5745 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
