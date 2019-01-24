Bafra'da "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bafra'da pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bafra
'da pazar yerinde vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
"Dönüşüm
seninle başlar" sloganıyla Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Bafra Belediyesi tarafından şehrin belirli yerleri ve okullara yerleştirdiği geri dönüşüm kutuları, Hanımlar Emek Pazarı'nda karton poşet dağıtımın ardından Büyük Pazar ve Küçük Pazar'da da bez çanta dağıtımı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, alışverişe gelen vatandaşlar ve pazar yerinde bulunan esnafa bez çanta hediye etti.
Kılıç, belediye öncülüğünde Sıfır Atık Projesi'nin her geçen gün daha da ilgi ve destek topladığını belirterek, farklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Programa AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Topuz
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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