Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Cezaevi ile Sonuçlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 4 sanıktan 3'ü 17 yıl 2'şer ay, 1'i ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Nisan 2025 tarihinde Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütmede kullanılan aparatlar ile hassas teraziler ele geçirildi. Operasyonda Yusuf Muş, Metehan Tokalak, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 sanığa 17 yıl 2'şer ay, 1 sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklardan Metehan Tokalak, esrar ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Muş, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu ise kimyasal uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 2'şer ay hapis cezası aldı. - SAMSUN