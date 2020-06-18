Bafra'daki fındık çiftliğinde inceleme - Son Dakika

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Köseli Mahallesi'nde bulunan fındık çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Çiftliğin koordinatörü Özer Akbaşlı, firma olarak geleneksel tarımın yerine profesyonel fındık tarımı ve çiftçiliği yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Buradaki fındık çiftliğinin temellerinin 2015 yılında attıklarını belirten Akbaşlı, "28,4 hektarlık arazimiz denizden 155 metre yukarıdadır. 2 daimi çalışan işçi, 1 ziraat mühendisi ve 1 işletme koordinatörü bulunmaktadır. Tek gövde sistemi ile dikilen Yomra sivrisi türündeki fındıkların dallarında çotanaklar bu yıl daha fazla oluşmaktadır. Misyonumuz, tıpkı enerjide olduğu gibi yeni teknoloji ve sistemleri kullanarak üreticilerimize, dolayısıyla ülkemize kazanım sağlamaktır." dedi.

Akbaşlı, çiftlikte 2017 yılında üretici belgesi ile fındık fidanı üretimi de yapıldığını kaydetti.

Daha sonra Ertürkmen, Dursun ve Tosuner, çiftliği gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.