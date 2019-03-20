Son Dakika Haberleri: Bafralı Tekvandocular Ankara'dan 15 Madalya ile Döndü

Bafralı Tekvandocular Ankara'dan 15 Madalya ile Döndü

1 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafralı sporcular, 15 madalya kazandı.

Bafralı Tekvandocular Ankara'dan 15 Madalya ile Döndü, System.String[]
Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafralı sporcular, 15 madalya kazandı.

Ankara Judo Federasyonu Spor Salonu'nda 15-17 Mart tarihlerinde minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde toplam 40 kategoride düzenlenen şampiyonaya 20 sporcuyla katılan Bafra Tekvando Takımı, 15 madalya ile döndü.

Bafra Tekvando Spor Okulu antrenörü Hakan Emirzaoğlu, yaptığı açıklamada, çok büyük hedefleri bulunduğunu, milli takıma, hatta olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Son 3 yıldır yoğun olarak çalıştıklarını belirten Emirzaoğlu, gençlere sahip çıkıldığı takdirde çok daha iyi yerlere geleceklerini kaydetti.

Antrenör Yavuz Nacak da sporcuların 3 yıllık bir tekvando geçmişi bulunduğunu, çok yoğun ve disiplinli çalıştıklarını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Bafra, Türkiye, Ankara, Güncel
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