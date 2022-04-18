Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler - Son Dakika
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Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler

18.04.2022 15:30
Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler

Çorum'da kaçak sigara üretimi yapılan bağ evine polis operasyon düzenlendi.

Çorum'da kaçak sigara üretimi yapılan bağ evine polis operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce adet kaçak sigara ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çorum- İskilip karayolu üzerinde bulunan bağ evlerinde kaçak doldurulmuş makaron sigara üretimi yapıldığı ve kent merkezinde işyerlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, takibe aldıkları bağ evine baskın düzenledi. Bağ evinde yapılan arama da 127 kilogram kaçak nargile tütünü, 80 kilogram kaçak kıyılmış sarma sigaralık tütün, 48 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 39 bin 200 adet kaçak bandrolsüz makaron sigara, 1 adet bandrol sökmek için kullanılan buhar makinesi ile 1 adet üzerinde marka ibaresi bulunmayan otomatik dijital sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler

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Kaçak Sigara, Sigara, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağ evini kaçak sigara fabrikasına çevirmişler - Son Dakika
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