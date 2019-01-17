Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Havuz Hizmeti Verecek

Bağcılar Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Havuz Hizmeti Verecek

27 dakika önce

Bağcılar Belediyesi ilçede eğitim gören başarılı öğrencileri havuzla ödüllendiriyor.

Bağcılar Belediyesi Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Havuz Hizmeti Verecek, System.String[]
Bağcılar Belediyesi ilçede eğitim gören başarılı öğrencileri havuzla ödüllendiriyor. Takdir belgesi getiren öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca belediye bünyesindeki kapalı yüzme havuzlarından ücretsiz olarak yararlanacak.

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 18 Ocak 2019 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlıyor. 4 Şubat 2019'a kadar sürecek iki haftalık tatilde kimi öğrenciler il dışında gezmeye giderken kimi de İstanbul'da zaman geçirecek. Bağcılar Belediyesi de ilk dönemi başarıyla tamamlayan öğrencileri ödüllendirmek için "Takdir sizden havuz bizden" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda takdir belgesi kazanan liseli öğrenciler, Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 6 kapalı havuzdan yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ödülden faydalanmak isteyen öğrencilerin takdir belgeleriyle beraber havuzlardaki danışmalara başvuru yapması yeterli.

"Başarıyı ödüllendiriyoruz"

Projenin amacının öğrencileri desteklemek olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirerek hem onları tebrik ediyoruz hem de diğer öğrencileri ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Onlar yeter ki okusun ve idealleri uğrunda yürüsünler. Biz her zaman onların yanında olacağız. Onlar için ne gerekiyorsa yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

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