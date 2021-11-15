Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne araçla gelen saldırganlar, galerinin içinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

HUSUMET VARDI İDDİASI



Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

OTOMOBİL GALERİSİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Öte yandan 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler de ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde araçtan çıkan saldırganların güpegündüz oto galeriyi ve içeridekileri kurşun yağmuruna tuttuğu anlar yer alıyor.