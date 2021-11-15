İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne araçla gelen saldırganlar, galerinin içinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.
Öte yandan 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler de ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde araçtan çıkan saldırganların güpegündüz oto galeriyi ve içeridekileri kurşun yağmuruna tuttuğu anlar yer alıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika