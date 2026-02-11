Bağcılar'da Emlakçı Cinayeti - Son Dakika
Bağcılar'da Emlakçı Cinayeti

11.02.2026 11:19
Faik Bingöl, emlakçı Özkan V. tarafından arsa anlaşmazlığı yüzünden vurularak öldürüldü.

BAĞCILAR'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Faik Bingöl (38), arsa satışında anlaşmazlık yaşadığı emlakçı Özkan V. (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet, kayıp başvurusu ile ortaya çıkarken Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl'ün ailesi 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Bingöl'ün en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'nden arsa satın almak için emlakçı Özkan V. ile görüştüğünü tespit etti. Özkan V. gözaltına alındı. İddiaya göre; kayıp başvurusunun yapıldığı gün saat 20.00 sıralarında buluşan Özkan V. ve Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yapılan çalışmalarda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan emlakçı Özkan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayette kullanılan silah bulunamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bağcılar, Güvenlik, Cinayet, Bingöl, Güncel, Emlak, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

