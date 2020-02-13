Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı - Son Dakika

Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk olan Ekin Eylem Ulaş, engellilerle teraryum yaptı.

Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk olan Ekin Eylem Ulaş, engellilerle teraryum yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yarışma programında adını duyuran Ulaş, engelli kursiyerlerin aile yakınlarının da dahil olduğu etkinlikte kursiyerlerle birlikte teraryum yaptı.

Ulaş'a ziyaretinde, Ziraat Mühendisi ve Organik Tarım Danışmanı Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın ve iş adamı Adem Kodalak da eşlik etti.

20 kişilik öğrenci grubuyla birlikte son yıllarda ev dekorasyonunun en gözde ürünü haline gelen teraryum çalışması gerçekleştiren Ulaş, kursiyerlere, teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, fanusun içine nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir dizayn ile kullanılabileceği hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaş, "Çocuklar bizi çok güzel karşıladılar. Hepsi çok tatlı ve yetenekliler. Aynı masada el birliğiyle teraryum yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Enerjilerini ve sevgilerini benimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merve Gülistan Aydın ise "Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çocuklarla teraryum çalışması yaptık. Herkes sevdiği biri için bir teraryum yaptı. Kimi annesine kimi kardeşine kimi de kendisine yaptı. Çok keyifli ve çok anlamlı bir gün geçirdik. Bu saray, gerçekten bir saray." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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