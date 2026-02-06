Bağcılar'da Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
3. Sayfa

Bağcılar'da Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

06.02.2026 13:21
Cumali Varan, kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Heyet, tutuklu sanık Cumali Varan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürmüştü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan ilk duruşmada yaptığı savunmasında, maktul Kavılı'nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve kendisi üzerinde uygulamak istediğini söylemişti. Sanık Varan savunmasında "Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu" ifadelerini kullanmıştı. Cumali Varan'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cumali Varan ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Ben kendimi öldürmek isterken böyle bir olay yaşandı"

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Cumali Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi. Beyanda bulunan müşteki aile de, sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık: "Bu olay kazara oldu"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Bana inanmanızı istiyorum. Bu olay kazara oldu, çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumali Varan'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezada indirim uygulamayan heyet, ayrıca sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bağcılar, Suç

13:16
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
