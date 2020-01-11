Bağcılar'da kadınlar aldıkları eğitim ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da kadınlar aldıkları eğitim ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor - Son Dakika

Bağcılar'da kadınlar aldıkları eğitim ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi ilçesinde yaşayan kadınlar için güzellik kursu açarak hem kadınların cilt bakımı öğrenmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oldu.

Bağcılar'da kadınlar aldıkları eğitim ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor, System.String[]
Bağcılar Belediyesi ilçesinde yaşayan kadınlar için güzellik kursu açarak hem kadınların cilt bakımı öğrenmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oldu.Kursiyerler, "Burada öğrendiklerimiz sayesinde para kazanmaya başladık" dediler.

İçlerinde ev hanımlarının da olduğu birbirinden farklı meslek gruplarından oluşan kadınlar, haftanın beş günü Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde açılan güzellik kursunda profesyonel uzmanlar tarafından eğitiiliyor. Eğitimini tamamlayanlar, kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanıyor. Aynı zamanda hazırladıkları ürünlerin internet üzerinden satışlarını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

"KURS EKONOMİK AÇIDAN RAHATLAMAMI SAĞLADI"

Kurs öğrencilerinden muhasebeci Rabia Çelik önceleri iş bulamadığı için güzellik kursuna katıldığını, sonrasında kurs sayesinde para kazanmaya başladığını belirtti. Çelik, "Normalde ben muhasebeciyim. Ama bir süredir çalışmadığım için kursa gelmeye karar verdim.Burada öğrendiklerim sayesinde para kazanmaya başladım. Bu kurs benim için hem öğretici oldu. Hem de ekonomik açıdan rahatlamamı sağladı" dedi.

"SATIŞ YAPIP PARA DA KAZANIYORUZ"

Ev hanımı Tülay İlkbahar ise kurs başladığından bu yana öğrendiği bilgilerin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Tülay İlkbahar, "Kursa 4 ay önce başladım. Sonuna gelmek üzereyiz. Keşke bir 4 ay daha olsa da devam edebilsem. Burada çok mutluyum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Çok da faydasını görmeye başladım. Sadece öğrenip uygulamakla kalmıyoruz, satış yapıp para da kazanıyoruz" dedi. Çevresinden de olumlu dönüşler aldığını dile getiren İlkbahar, "Beni gören insanlar cildimdeki değişimi fark etmeye başladı. ve bunu nasıl yaptığımı sordu. Yaptığım ürünleri böylece tanıtma ve satışını yapma imkanı buldum. Bağcılar Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Bağcılar Belediyesi, Cilt Bakımı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
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