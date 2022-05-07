Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çeken zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çeken zanlı sınır dışı edilecek

07.05.2022 12:46
Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çeken zanlı sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar'da kadınların videolarını izinsiz çektiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistanlı şüpheli, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İstanbul Bağcılar'da kadınların videolarını izinsiz çektiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistanlı şüpheli, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bağcılar'da kadınların videolarının gizlice çekilip bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Videoları yayınlayan kişinin Pakistan uyruklu Abdul R. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına aldı.

Bakırköy Adalet Sarayına götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, 5 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini, 1,5 sene önce de güzel gördüğü bir kadının videosunu çekip yayınladığını belirtti.

Bu eylemin suç olduğunu bilmediğini savunan şüpheli, "Türk milletini aşağılamak veya toplumda huzur bozmaya yönelik bir amacım hiçbir zaman olmamıştır. Türk milletini ve Türkiye'yi her zaman sevdim, değer verdim. Türkiye'ye işten eve, evden işe giderim. Kimseye zararım olmamıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Şüpheli, ifadesinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanması için İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere Bağcılar Polis Karakolu'na gönderildi.

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Bağcılar, İstanbul, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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